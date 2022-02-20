Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Воронежскую область

Первый поезд с беженцами из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) прибыл в Воронежскую область из Ростовской. Об этом сообщает ТАСС.

Прибывших из республик Донбасса планируют отправить в пункты временного размещения. Среди таких называются детские лагеря «Голубой экран» и «Кировец». По информации агентства, на территорию Воронежской области прибыло около тысячи человек.

Поезд с беженцами отправили в Воронежскую область из Ростовской 19 февраля. Врио главы МЧС Александр Чуприян сообщал, что в первом составе доставили 500 человек.

Готовность принять у себя беженцев с Донбасса выразили 26 регионов России, заявил Чуприян. По словам врио министра МЧС, компания РЖД сообщила о готовности предоставить составы для перевозки беженцев из Ростовской области в другие субъекты России. Чуприян отметил, что сейчас идет проработка этой логистики.