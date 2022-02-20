Тутберидзе подвела итоги Олимпийских игр в Пекине

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе подвела итоги Олимпийских игр-2022 в Пекине. Она опубликовала пост на странице в Instagram.

Тутберидзе отметила непростой спортивный путь олимпийской чемпионки Анны Щербаковой, которая, по словам специалиста, умеет отдавать больше, чем у нее есть. Серебряного призера Игр Александру Трусову тренер сравнила с Юрием Гагариным, который уносит всех в космос. Она добавила, что 17-летняя фигуристка доказала, что невозможное возможно.

Тутберидзе назвала героями серебряных призеров Олимпиады Евгению Тарасову и Владимира Морозова. «Они не сдались, обратились к нам за помощью, и мы счастливы, что смогли организовать тренировочный процесс, собрав вокруг команду единомышленников, и на самом главном старте в жизни любого спортсмена ребята выдали лучшие прокаты, показав свой неиспользованный потенциал, в который многие уже не верили», — написала она.

Тутберидзе также прокомментировала допинговый скандал с участием олимпийской чемпионки в командном турнире Камилы Валиевой. «Испытание, которое выпало Камиле, всей нашей команде нужно пройти вместе. Как же показательны такие ситуации — те, кто еще вчера улыбался, сегодня покидали трибуны, демонстративно игнорировали и, как шакалы, набросились, предлагая разные способы инквизиции», — отметила тренер. По ее словам, этих людей судьба отводит от команды, оголяя истину.

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали шесть медалей. Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями командного турнира. Синицина и Кацалапов также завоевали серебро в личном турнире танцоров, Мишина и Галлямов — бронзу в соревнованиях спортивных пар.