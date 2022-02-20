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Глава Минобороны Украины оценил возможность нападения России в ближайшие дни

Глава МО Украины Резников: говорить о нападении со стороны РФ завтра-послезавтра неуместно
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: РИА Новости

Министр обороны Украины Алексей Резников оценил возможность нападения со стороны России в ближайшие дни. Об этом он рассказал в эфире телеканала «1+1», передает РИА Новости.

По его словам, на данный момент украинская разведка не наблюдает формирования ударной группировки РФ. Резников отметил, что поэтому говорить о нападении завтра-послезавтра не приходится. Тем не менее это не означает, что риски низкие или отсутствует угроза. «Я хочу напомнить нашим партнерам, что угроза существует с 2013 года», — заявил министр.

Помимо этого, глава Минобороны добавил, что развертывание ударной группировки может занять от недели до полумесяца в зависимости от того, какой план у Москвы.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что страна не пытается отнимать территорию у других стран, и отметил, что Донбасс является частью Украины. «Нет вторжения. И нет таких планов. (...) Мы не пытаемся завладеть никакой территорией какой-либо страны. Хотел бы подтвердить, что Донбасс и Луганск — это часть Украины», — сказал Антонов.

Обстановка в Донбассе обострилась накануне, 17 февраля. Киев и непризнанные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. На фоне обострения ситуации была объявлена массовая эвакуация жителей Донбасса в Россию.

Марина Совина
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