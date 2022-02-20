В МИД ответили на информацию о приказе войскам России «вторгнуться» на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение CBS News о приказе российским войскам начать «вторжение» на Украину. Ответ она опубликовала в своем Telegram.

Захарова обвинила американских журналистов в том, что они забыли про уже существующие публикации «плана действий на поле боя» от немецких СМИ. «Невнимательные какие-то», — написала она.

Ранее корреспондент американского телеканала CBS News по национальной безопасности Дэвид Мартин заявил, что у США есть информация от разведки о том, что российское командование получило приказ начать «вторжение» на Украину.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся« вторжении» являются алармистскими.