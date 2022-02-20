В Пекине началась церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2022

В Пекине началась церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Церемония стартовала в 15:00 по московскому времени на Национальном стадионе Пекина. В ходе церемонии состоятся парад спортсменов и передача олимпийского флага хозяевам следующих зимних Игр. Они состоятся в 2026 году в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Сборная России примет участие в параде спортсменов под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). В шествии принимали участие порядка 60 членов российской делегации. Знаменосцем стал трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов.

Сборная России на Играх насчитывала 461 человека. Помимо самих атлетов, это тренеры, персонал, а также руководители и сотрудники ОКР и Федерального медико-биологического агентства.

Первые соревнования на Олимпиаде в Пекине начались в среду, 2 февраля. В 2008 году китайская столица принимала летние Олимпийские игры.