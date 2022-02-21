В России назвали провокацией данные США о возможных терактах в России

Сообщения посольства США в Москве о терактах, которые якобы могут произойти в России в ближайшее время, можно счесть опасными и провокационными. Об этом заявил председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он назвал соответствующую информацию «работой на внутренний рынок», прежде всего американский. «Вообще вся эта украинская история связана с очень большими проблемами в социальной динамике в США, глубоком расколе в современном американском обществе», — подчеркнул журналист.

Он заключил, что, если американская сторона действительно обладает некой информацией о готовящихся терактах, ее следует передать российским властям. Если это шутка, представителям американских властей следует извиниться, считает Быстрицкий.

«Так нельзя. Это очень рисковано, но сделано, прежде всего, в рамках этого психолого-истерического давлению на Россию», — добавил эксперт.

В понедельник, 21 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле разбираются, были ли сигналы от спецслужб США о возможных терактах, которые якобы могут произойти в России в ближайшее время.

Ранее в посольстве заявили, что, согласно сообщениям СМИ, возможны нападения на ряд мест массового скопления людей в России: железнодорожные станции, метро и другие объекты. По словам дипломатов, в зоне риска Москва, Санкт-Петербург и районы вдоль границы с Украиной.