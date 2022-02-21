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Россия объяснила отказ ФРГ в оружии Киеву из-за нежелания «стрелять в русских»

Посол России в Берлине Нечаев заявил, что ФРГ не хочет поставлять летальное оружие Киеву

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Германии не хотят поставлять летальное оружие Украине, поскольку не могут представить, чтобы «немецким оружием опять стреляли в русских». Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, цитату приводит РИА Новости.

«Пока Берлин удерживает достаточно последовательную линию: поставки летального оружия на Украину исключаются», — отметил дипломат.

Власти Германии систематически отказывают Украине в поставках оружия. Об этом в декабре 2021 года лично президенту страны Владимиру Зеленскому заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, такой же позиции придерживается и ее преемник Олаф Шольц. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник называл такой подход «страусиной» политикой. Он отметил, что Украина разочарована решением Германии отказать в поставках оборонительного вооружения и считает его несправедливым. Мельник также пожаловался, что Берлин поставил Украину на 13 место по выплатам на развитие «после Конго и перед Тунисом».

Елизавета Наумова
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