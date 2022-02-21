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Сотрудников Apple уличили в использовании Android-смартфонов

Работники Apple стали пользоваться Android-смартфонами из-за несогласия с компанией

Фото: Unsplash

Сотрудники магазинов Apple начали выражать несогласие с политикой компании, касающейся заработной платы. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Как стало известно журналистам издания, многие сотрудники розничной сети Apple недовольны своей заработной платой. Работники считают, что в корпорации редко пересматривают размер оклада и их зарплата не поспевает за инфляцией. В этой связи сотрудники магазинов думают об объединении в профсоюзы.

Источники медиа рассказали, что рядовые сотрудники скрывают от руководителей компании планы по защите своих интересов. Так, чтобы избежать контроля со стороны менеджеров заведений, недовольные работники пользуются Android-смартфонами и делятся своими планами с помощью зашифрованных сообщений. По их словам, таким образом у работодателя меньше шансов уличить их и проследить за активностью.

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По словам анонимных работников магазинов Apple, работодатель выступает против их объединения в профсоюзы. Так, в корпорации обещают достойную оплату и карьерный рост. Источники рассказали, что менеджеры магазинов проводят с ними разъяснительные беседы на тему, что вступление в профсоюз может навредить их карьере в компании.

Сотрудники розничной торговли зарабатывают от 17 до 30 долларов в час, лучшие из них получают премии размером от 1000 до 2000 долларов в виде акций. Многие продавцы пожаловались, что они получили прибавку, которая, однако не соответствовала уровню инфляции.

В конце января стало известно, что Apple изменила правила программы trade-in. В частности, компания перестала высоко оценивать Android-смартфоны, которые потребители могут сдать в обмен на скидку при покупке нового iPhone.

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Андрей Ставицкий
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