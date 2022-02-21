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Предсказан рост популярности VR-шлемов

Аналитики TrendForce отметили растущую популярность VR-шлемов

Фото: Remy Gieling / Unsplash

По оценке TrendForce, к 2023 году поставки гарнитур виртуальной и дополненной реальности приблизятся к 19 миллионам единиц. Об этом сообщается в отчете компании.

Аналитики выяснили, что в 2021 году поставки гарнитур AR/VR достигли 9,86 миллионов единиц. «Растущая популярность обусловлена повышенным спросом на удаленную интерактивность в связи с пандемией, а также стратегией снижения цен на Oculus Quest 2 от Meta», — отметили авторы. Продукты Microsoft HoloLens 2 и Oculus Quest 2 занимают первое место на рынке AR и VR соответственно.

В отчете предсказывается, что интерес общества к метавселенным будет мотивировать производителей выпускать и отгружать большее количество девайсов. Однако специалисты считают, что рыноr AR/VR-шлемов еще не испытал взрывного роста из-за двух факторов: нехватки компонентов и сложность разработки новых технологий. По оценке TrendForce, в 2022 году поставки девайсов нового поколения составят около 14,19 миллиона единиц, по итогам 2023 года они увеличатся до 18,81 миллиона штук.

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В настоящее время Oculus Quest 2, оцененный в диапазоне от 200 до 400 долларов, является самым популярным устройством AR/VR на потребительском рынке. Ожидается, что крупные поставки продуктов Oculus и Microsoft, скорее всего, заставят Apple выпустить свой девайс в данном сегменте.

В середине февраля аналитики Canalys заявили, что к 2024 году поставки складных смартфонов превысят 30 миллионов единиц. «Ключевым катализатором для роста поставок складных смартфонов стало активное использование устройств с большим экраном во время пандемии», — отметил эксперт Рунар Бьорховде.

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Андрей Ставицкий
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