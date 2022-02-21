Посольство в Австралии опровергло причастность России к кибератакам на Украину

Посольство РФ в Канберре опровергло утверждения австралийских властей о том, что Россия может стоять за недавними кибератаками на украинские банки и сети Минобороны Украины. Об этом сообщил глава диппредставительства Алексей Павловский, пишет ТАСС.

В заявлении посла отмечается, что «приписывание России недавних кибератак против Украины не более правдоподобно, чем прогнозы разведки США о "неизбежном" российском "вторжении"». «Россию необоснованно обвинили в "срыве работы бизнеса и служб жизнеобеспечения, а также в нарушении доверия общества" на Украине», — говорится в сообщении дипломата.

Таким образом Павловский прокомментировал совместное заявление главы МИД Австралии Марис Пейн, министра внутренних дел Кэрен Эндрюс и главы оборонного ведомства Питера Даттона, в котором ответственность за кибератаки на ряд украинских учреждений и ведомств возлагалась на российскую военную разведку.

15 февраля на Украине выявили масштабный сбой в работе правительственных ресурсов и систем банков. Жители страны жаловались на невозможность внести или снять деньги с банкоматов.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при СНБО Украины заявил, что за кибератаками на украинские банки и правительственные ресурсы может стоять «страна-агрессор». США предложили Украине помощь в расследовании инцидента.