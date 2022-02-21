Байден и Макрон провели телефонный разговор

Президент США Джо Байден 20 февраля провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, пишет ТАСС.

Разговор двух лидеров проходил по специальной защищенной линии. Беседа продолжалась 15 минут. В пресс-службе Белого дома не сообщили подробностей переговоров.

20 февраля Макрон обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию вокруг Украины. Политики согласились, что Москва и Киев должны выполнять Минские соглашения.

Ранее в тот же день состоялся телефонный разговор Макрона и президента России Владимира Путина. В пресс-службе Кремля рассказали, что глава России в ходе беседы с французским лидером выразил озабоченность резким обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. «Президент России отметил, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков», — сообщили в Кремле.