Джонсон и Макрон согласились с необходимостью выполнять Минские соглашения

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон провели разговор по ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению британской стороны, лидеры двух стран согласились с необходимостью как для России, так и для Украины полностью выполнять Минские соглашения. Джонсон также заявил Макрону о том, что «обязательства» президента России Владимира Путина насчет возвращения войск из Белоруссии после военных учений являются признаком готовности российского лидера к поиску дипломатического решения кризиса.

Отмечается, что по данным французских СМИ, Путин подтвердил намерение вывести войска из Белоруссии после учений в ходе телефонного разговора с Макроном, который состоялся 20 февраля и продлился почти два часа.

В пресс-службе Кремля рассказали, что глава России в ходе беседы с французским лидером выразил озабоченность резким обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. «Президент России отметил, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков», — сообщили в Кремле.

