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Названы самые «брутальные» города России

TVIL.RU: россияне назвали Челябинск самым «брутальным» городом страны

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Челябинск стал самым «брутальным» городом России. Такой результат показал опрос сервиса TVIL.RU, проведенный ко Дню защитника Отечества. Материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

За челябинских мужчин проголосовали 20 процентов участвовавших в опросе пользователей социальных сетей. Вторым по «брутальности» городом респонденты назвали Севастополь — 14 процентов отдали свой голос ему. Норильск замкнул тройку лидеров, отстав от Севастополя на 1,5 процента голосов. В десятку наиболее суровых городов России также вошли Мурманск, Кемерово, Волгоград, Сочи, Череповец, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

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Ранее сервис «Работа.ру» провел опрос ко Дню Святого Валентина и выяснил, какой город россияне считают самым романтичным. Первое место в списке лидеров занял Санкт-Петербург — за него проголосовали 36 процентов респондентов. «Серебро» получила Москва (27 процентов голосов), а «бронзу» — Сочи (19 процентов).

Портал Picodi.com также провел приуроченное ко дню всех влюбленных исследование. Результаты показали, какой город мира считается самым дорогим для свиданий. Условная романтическая встреча включала в себя ужин в ресторане на двоих, бутылку вина и два билета в кино. Список возглавили Цюрих, Осло и Хельсинки — свидание там будет стоить от 184 (14 тысяч рублей) до 226 долларов (17 тысяч рублей).

Александра Качан
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