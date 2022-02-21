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Названо условие участия России в переговорах Киева с Донбассом

Москва поучаствует в заседании контактной группы, если Киев и Донбасс назначат его

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Названо условие участия России в переговорах Киева с Донбассом. Власти Москвы присоединятся к заседанию контактной группы (КГ) по Донбассу, если Киев, ЛНР и ДНР договорятся назначить его, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Москве.

Собеседник агентства объяснил, что функции посредника обязывают РФ к участию в переговорах.

Ранее сообщалось, что более 53 тысяч жителей Донбасса эвакуированы на территорию России к вечеру 20 февраля. Врио главы МЧС России Александр Чуприян отметил, что за медицинской помощью обратились 419 человек, из них 74 ребенка. Также для эвакуированных организована психологическая помощь. По словам Чуприяна, психологи МЧС помогли 500 беженцам.

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. На Украине опровергают планы по наступлению в Донбассе, заявляя о приверженности дипломатическому урегулированию.

Марина Совина
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