Власти России начнут контролировать цены на некоторые авиаперелеты экономкласса

Власти России начнут контролировать цены авиабилетов экономкласса по маршрутам на Дальний Восток, российский юг и в Калининград, пишут «Известия» со ссылкой на письма замглавы Росавиации Георгия Бахарева и исполняющего обязанности начальника Центрального межрегионального территориального управления Росавиации Вячеслава Гарковца.

Сообщается, что ведомство вводит новые правила по контролю деятельности авиакомпаний: теперь они должны будут ежемесячно отчитываться о средней стоимости забронированного авиаперелета экономкласса в Симферополь, Сочи, Анапу, Благовещенск, Улан-Удэ, Читу, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Владивосток, Якутск, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Анадырь, Калининград и обратно.

Решение приняли после поручения Минтранса от мая 2021 года. В ведомстве пояснили, что оно было дано с целью мониторинга цен и недопущения необоснованного роста стоимости авиабилетов. Источник «Известий» одной из авиакомпаний предположил, что меры могли ввести из-за жалоб граждан на рост цен в этой отрасли. Представитель другой авиакомпании заявил, что в Росавиации опасаются удорожания билетов на южных направлениях к летнему сезону.

Ранее сообщалось, что темп роста цен на авиабилеты в экономклассе на внутренних рейсах в 2021 году оказался максимальным за последние 10 лет. Так, средняя стоимость полета в салоне экономкласса в декабре 2021 года составила 5,4 тысячи рублей в расчете на тысячу километров пути, что на 15 процентов (около 710 рублей) выше, чем в январе прошлого года. Абсолютный максимум стоимости билета (при анализе с 2000 года) был зафиксирован в 2012 году, когда путешествие между российскими городами обходилось туристу в среднем в 6,8 тысячи рублей.