Путин напомнил об отобравшем Крым Хрущеве

Президент России Владимир Путин напомнил, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев отобрал у России Крым. Он заявил об этом в понедельник, 21 февраля, в ходе обращения на канале «Россия 24», трансляция ведется в YouTube.

Президент отметил, что в 1954 году Хрущев отобрал у России Крым и передал его Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не готов признать Крым частью России. В ответ депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет назвал отказ США от признания Крыма и Донбасса предательством демократии.