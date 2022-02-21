Донецкая фильтровальная станция обесточена в результате обстрела

Донецкая фильтровальная станция в понедельник, 21 февраля, была обесточена в результате обстрела со стороны украинской армии, заявило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

«На данный момент работа станции остановлена, подача воды прекращена», — добавили в СЦКК.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин назвал геноцидом то, что жители республики остались без воды. «Я считаю, что это в чистом виде геноцид. Кроме военных преступлений, есть еще геноцид. Как бы политики западные ни заявляли, что мы все придумываем, но люди-то без воды, тысячи людей, десятки тысяч людей без воды», — цитирует Басурина РИА Новости.

В ДНР объявлен режим ЧС из-за проблем с водоснабжением. МЧС самопровозглашенной республики заявило, что из-за обстрелов не работает насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водовода. Без воды осталась 21 тысяча жителей Докучаевска и Еленовки и более 50 социальных объектов, в том числе котельные, больницы, детские сады и школы.

Обстановка в Донбассе резко ухудшилась 17 февраля. Стороны обвиняют друг друга в массированных обстрелах населенных пунктов. Штаб операции Объединенных сил Украины заявил, что за прошедшие сутки противник 80 раз нарушил перемирие, в 72 случаях использовав запрещенное Минскими договоренностями оружие. Были обстреляны около 40 населенных пунктов.