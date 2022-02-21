Белоруссия пригрозила Литве древесиной

В случае продолжения санкционного конфликта с Литвой Белоруссия может перекрыть экспорт в соседнюю республику своей древесины после первичной обработки. О такой угрозе в интервью литовской газете «Вечерние новости», выступающей с позиций евроскептицизма, рассказал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, сообщает телеканал «Беларусь 1».

По его словам, объем поставок в денежном выражении составляет сотни миллионов долларов. По данным Белстата, в 2020 году речь шла о 228 миллионах долларов, а в минувшем — о 306,7 миллиона.

Литовские деревообрабатывающие предприятия работают именно на белорусской древесине, после чего экспортируют готовую продукцию в страны Евросоюза. Если поставки остановятся, то большой вопрос, где Литва будет брать древесину и что станет с литовскими предприятиями, подчеркнул премьер.

В качестве следующих мер давления он назвал остановку импорта использованной одежды и запасных частей. «Мы просто откажемся от импорта этих категорий. Куда они повезут дальше?» — сказал Головченко. При этом он отметил, что Минск не хочет доводить ситуацию до такого состояния, но на всякий случай предупреждает, что такая возможность есть.

Также в интервью глава белорусского правительства заявил, что республика нашла способ поставлять калийные удобрения, главный источник валютной выручки для Минска, в обход Вильнюса, который остановил транзит с конца января.

В репортаже указывается, что перенаправить транспортные потоки удалось через Россию и Украину. Однако к настоящему времени в российских портах принципиально не хватит мощностей для перевалки тех объемов удобрений, что шли через Литву, а Украина полностью запретила транзит белорусского калия по своим железным дорогам.

