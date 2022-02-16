Украина присоединилась к Литве для удара по Белоруссии

К запрету на транзит белорусских калийных удобрений железнодорожным транспортом, на который ранее пошла Литва, присоединилась Украина. С 16 февраля «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») приостановили перевозку соответствующих грузов. Такая информация опубликована на странице временных ограничений на сайте компании.

Санкции касаются «Беларуськалия» и его трейдера «Белорусской калийной компании». Удобрения должны были отправиться в Словакию, Венгрию, Австрию, Польшу, Чехию, Румынию, а также в страны Балтии и СНГ.

Такие меры стали новым ударом для Минска после того, как Киев отказался разрешить ему экспортировать удобрения через свои порты. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что такой вариант рассматривался, но был отвергнут.

При этом в конце прошлого года Украина резко нарастила собственные закупки белорусских удобрений. В частности, в декабре она импортировала из соседней республики грузов на 4,385 миллиона долларов. Год назад в те же сроки поставки в денежном выражении составили только 1,703 миллиона.

Однако ранее на этой неделе Лукашенко пожаловался посетившему Минск украинскому политику Александру Морозу на внезапный отказ Украины закупать удобрения для собственных нужд. Вместо этого республика договорилась о поставках с США. По словам главы государства, основными пострадавшими окажутся украинские фермеры, которым придется долго ждать удобрений и покупать их значительно дороже.

Американские санкции в отношении «Беларуськалия» введены в августе прошлого года, в годовщину начала протестов после президентских выборов, результаты которых не признают США и Евросоюз. Эти меры вступили в силу в декабре, однако до апреля всем партнерам компании предоставлена отсрочка. Предполагается, что до этого момента они должны полностью завершить все контракты, а продолжение сотрудничества грозит им вторичными санкциями.

Экспорт калийных удобрений для Минска является одним из главных источников валюты, которая необходима для обслуживания значительного внешнего долга. Белорусские власти утверждают, что смогут полностью перенаправить транспортные потоки через российские порты, но эксперты отрасли полагают, что такая инициатива нереализуема. Мощности по перевалке зарезервированы за российскими поставщиками, для белорусского калия в портах нет места.

В январе источники в «Беларуськалии» отмечали, что настроения в компании близки к паническим, так как за полгода не удалось найти способа остаться на мировом рынке в прежних объемах. Лукашенко продолжает утверждать, что потерь республика не понесет.