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Экономика

Лукашенко пожаловался на отказ Украины закупать удобрения

Лукашенко возмутился решением Украины покупать калийные удобрения в США

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Украина отказалась закупать белорусские калийные удобрения, в отношении которых Вашингтон ввел санкции, и вместо этого попросила США заместить их. Об этом в разговоре с украинским политиком Александром Морозом в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

«То, что творят ваши власти против Беларуси, это вообще анализу не поддается, уму не поддается», — пожаловался Лукашенко. При этом он полагает, что проблемы возникнут у обеих сторон, потому что украинским фермерам придется переплачивать за необходимый товар. Ведь надо добыть калий, переработать в удобрение, отвезти в порты, погрузить, переправить через океан, а потом снова перевалка и с помощью железнодорожного транспорта к конечной цели.

Лукашенко напомнил, что Минск готов во всем помогать Украине, например, зимой поставлял ей дополнительные объемы электроэнергии, но в ответ получает неблагодарность. В том числе Киев раньше других стран закрыл небо для белорусских самолетов после инцидента с принудительной посадкой лайнера Ryanair.

«Ладно, литовцы: у властей Литвы давно мозгов нет. Но Украина зачем это делает? Зачем это все было разрушать?» — возмутился Лукашенко, имея в виду решение Вильнюса перекрыть транзит калийных удобрений в порт Клайпеды.

В настоящее время «Беларуськалий», находящийся под санкциями США, остался без маршрутов по экспорту калийных удобрений. Желание Минска пустить их через российские порты пока не реализовано в том числе потому, что для этого нет необходимой инфраструктуры. Ситуация угрожает экономической устойчивости страны, поскольку продажа калия является одним из основных источников валюты для республики.

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Платон Щукин
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