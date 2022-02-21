Эстония призвала ЕС наказать Россию санкциями

Министерство иностранных дел Эстонии призвало Европейский союз ввести санкции против России в случае признания независимости самопровозглашенных республик Донбасса. Об говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

«Если Россия примет решение признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики, это будет грубым нарушением международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявили в МИД республики.

В ведомстве считают, что в таком случае Евросоюз должен немедленно наказать Москву строгими санкциями.

Ранее депутаты Госдумы постановили обратиться к президенту России Владимиру Путину с вопросом о необходимости признания независимости самопровозглашенных республик Донбасса. 21 февраля все члены Совета безопасности в ходе заседания поддержали такое решение. Глава государства заявил, что в этот же день объявит о своем решении.

По мнению официального Киева, признание ЛНР и ДНР будет означать выход России из Минских соглашений.