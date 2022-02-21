Вяльбе выступила за повышение возрастного ценза в фигурном катании

В фигурном катании в соревнованиях женщин стоит поднять возрастной ценз. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Она уточнила, что согласна с предложением допускать к участию в Олимпийских играх только совершеннолетних. «Если ценз повысится, то у девчонок будет шанс выступить на двух Олимпиадах, сейчас у них таких шансов нет. Я даже не знаю, есть ли еще вид спорта, где ты заранее знаешь, что выступишь только на одной Олимпиаде, что на 99 процентов второго шанса у тебя уже не будет», — сказала Вяльбе.

В личном турнире фигуристок на завершившейся Олимпиаде в Пекине золото взяла 17-летняя Анна Щербакова. Серебро досталось Александре Трусовой (также 17 лет). 15-летняя Камила Валиева не сумела удержать лидерство после короткой программы и заняла четвертое место

9 февраля совет Международного союза конькобежцев (ISU) выступил за поэтапное поднятие возрастного ценза в фигурном катании и вынес соответствующее предложение на конгресс организации 2022 года. Согласно инициативе, в следующем сезоне фигуристы еще смогут участвовать в соревнованиях для взрослых с 15 лет. Изменения же предлагается ввести с сезона 2023/24, подняв минимальный возраст участников взрослых состязаний до 16 лет. В сезоне 2024/25 возрастную планку предлагается установить на уровне 17 лет. По мнению экспертов ISU, подобные меры позволят защитить физическое и ментальное здоровье спортсменов. При этом постепенное внедрение новых правил поможет фигуристам адаптироваться к ним.