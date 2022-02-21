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Россиянам назвали профессии с возможностью получения бесплатного жилья

Юрист Гусятникова рассказала о возможности получить служебное жилье от государства

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Советские времена давно прошли, но российские граждане тоже могут бесплатно получать жилье от государства или предприятий, рассказала агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической фирмы PG Partners Полина Гусятникова.

Эксперт назвала профессии с возможностью получения бесплатного жилья — чаще всего оно предоставляется врачам, учителям, военным, судьям, сотрудникам МЧС, ФСБ, Росгвардии, налоговых и таможенных ведомств, депутатам, дворникам, лесникам. Но официального списка профессий, представители которых могут претендовать на бесплатную недвижимость, не существует.

Россиянин вправе рассчитывать на служебное жилье, если у него нет другой недвижимости, указала юрист. При этом служебная квартира предоставляется на период службы, регистрация в ней временная. Чтобы получить такое жилье в собственность, его нужно сначала перевести из категории «служебное» в муниципальное, затем оформить договор социального найма и впоследствии приватизировать.

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Кроме того, сотрудник предприятия вправе выкупить служебное жилье по цене ниже рыночной, но для этого ему требуется отработать определенный срок (как правило, не менее десяти лет) сообщила Гусятникова.

Ранее эксперт по недвижимости Надежда Буйлова заявила, что в течение 2022 года стоимость жилья в России продолжит расти. По ее словам, к 2023-му цены на квадратные метры достигнут пиковых значений.

Нина Ташевская
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