Нейросеть установила рекорд по расшифровке ДНК

Специалисты Стэнфордской школы медицины (США) установили новый мировой рекорд по расшифровке генома человека. Исследование было опубликовано в журнале The New England Journal of Medicine.

По словам американских ученых, которые работали совместно со специалистами Nvidia, Oxford Nanopore Technologies, Google и медиками других научно-исследовательских институтов, им удалось выполнить секвенирование генома за пять часов и две минуты. Достижение было отмечено в качестве рекорда Гиннесса. Секвенирование ДНК — определение аминокислотной или нуклеотидной последовательности биополимеров.

Исследователи использовали в своей работе новые методы и специально разработанную нейросеть. Специалисты полагались на способ секвенирования нанопор в проточных ячейках Oxford Nanopore PromethION для генерации более 100 гигабайтов данных в час и графические процессоры Nvidia и Google.

В ходе исследования команда ученых протестировала метод ускоренного секвенирования генома на недиагностированных пациентах в отделениях интенсивной терапии местных клиник. В рамках эксперимента были изучены геномы 12 пациентов.

Ученые считают, что метод ускоренного секвенирования позволит быстрее диагностировать заболевание и начать лечение. Предыдущий рекорд принадлежал медикам Детского института Рэди, которые выполнили процесс секвенирования генома за 14 часов. Ученые Стэнфордской школы медицины полагают, что новый рекорд можно превысить более чем в два раза.

В начале февраля американские ученые отчитались о разработке искусственного интеллекта, обученного оперативно искать мертвые клетки мозга. Нейросеть научилась маркировать и распознавать мертвые нейроны быстрее профессионального врача приблизительно в сто раз.