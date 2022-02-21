Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Нейросеть установила рекорд по расшифровке ДНК

Американские ученые выполнили секвенирование генома за рекордные пять часов

Фото: Shutterstock

Специалисты Стэнфордской школы медицины (США) установили новый мировой рекорд по расшифровке генома человека. Исследование было опубликовано в журнале The New England Journal of Medicine.

По словам американских ученых, которые работали совместно со специалистами Nvidia, Oxford Nanopore Technologies, Google и медиками других научно-исследовательских институтов, им удалось выполнить секвенирование генома за пять часов и две минуты. Достижение было отмечено в качестве рекорда Гиннесса. Секвенирование ДНК — определение аминокислотной или нуклеотидной последовательности биополимеров.

Материалы по теме:
«Создают то, чего не было раньше» Как ученые влияют на жизни миллионов людей
«Создают то, чего не было раньше»Как ученые влияют на жизни миллионов людей
22 ноября
На новой волне. Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
На новой волне.Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
12 ноября
Дивный новый мир. Как технологии виртуальной реальности изменят нашу жизнь к лучшему?
Дивный новый мир.Как технологии виртуальной реальности изменят нашу жизнь к лучшему?
19 ноября

Исследователи использовали в своей работе новые методы и специально разработанную нейросеть. Специалисты полагались на способ секвенирования нанопор в проточных ячейках Oxford Nanopore PromethION для генерации более 100 гигабайтов данных в час и графические процессоры Nvidia и Google.

В ходе исследования команда ученых протестировала метод ускоренного секвенирования генома на недиагностированных пациентах в отделениях интенсивной терапии местных клиник. В рамках эксперимента были изучены геномы 12 пациентов.

Ученые считают, что метод ускоренного секвенирования позволит быстрее диагностировать заболевание и начать лечение. Предыдущий рекорд принадлежал медикам Детского института Рэди, которые выполнили процесс секвенирования генома за 14 часов. Ученые Стэнфордской школы медицины полагают, что новый рекорд можно превысить более чем в два раза.

В начале февраля американские ученые отчитались о разработке искусственного интеллекта, обученного оперативно искать мертвые клетки мозга. Нейросеть научилась маркировать и распознавать мертвые нейроны быстрее профессионального врача приблизительно в сто раз.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Кремль подтвердил посвященный Украине телефонный разговор Путина и Макрона
Покупку жилья задумали упростить для одной категории россиян
Обороты похоронного бизнеса в России рекордно выросли
В ВОЗ оценили ситуацию с распространением омикрона в Москве
В РЖД анонсировали запуск двух новых поездов для путешествий по России
Диетолог предупредил о ведущих к ожирению «опасных» фруктах
Напавшего на советского композитора россиянина задержали по горячим следам
Российские войска покинут Белоруссию только при «объективной необходимости»
Цыгане избили россиянку из-за просьбы вернуть ей украденный телефон
США обвинили Россию в составлении «расстрельных списков» украинцев
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.