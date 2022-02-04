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Нейросеть научили искать мертвые клетки

Искусственный интеллект нашел мертвые клетки мозга в сто раз быстрее человека

Фото: Shutterstock

Американские ученые разработали искусственный интеллект, который обучили искать мертвые клетки мозга. Об этом сообщает издание The Conversation.

По словам ведущего автора исследования Джереми Линсли (Jeremy Linsley), для диагностики нейродегенеративных заболеваний крайне важно быстро находить мертвые клетки мозга. Новый искусственный интеллект BO-CNN научился маркировать и распознавать мертвые нейроны быстрее профессионального врача приблизительно в сто раз.

«Мертвые клетки имеют характерный свернутый вид, который относительно легко распознать и найти, если знать, что искать», — заметил нейробиолог. Специалист рассказал, что для подобных целей приходится нанимать команду стажеров, которые под микроскопом просматривают тысячи изображений. «Большинство методов визуализации позволяют обнаружить только поздние стадии гибели клеток», — заметил Линсли.

Чтобы находить нейроны быстрее и качественнее, специалисты разработали нейросеть BO-CNN, которая смогла маркировать живые и мертвые клетки. ИИ также оказался способным выделять особенности, отличающие живые клетки от мертвых, которые не так очевидны для человеческого глаза.

«BO-CNN повышает воспроизводимость и скорость исследований и может помочь ученым обнаруживать новые явления в изображениях, которые иначе они не смогли бы легко распознать», — подытожил Линсли.

Ранее специалисты Массачусетского технологического института (MIT) создали нейросеть, которая поможет создать идеальную связь между белками. По словам ученых, это поможет в разработке новых лекарств.

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Андрей Ставицкий
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