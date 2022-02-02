Искусственный интеллект поможет в разработке лекарств

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) создали нейросеть, которая поможет создать идеальную связь между белками. Об этом сообщается на сайте организации.

Правильная модель соединения двух белков необходима при создании эффективных медицинских препаратов. Новая нейросеть Equidock позволяет ученым смоделировать, как именно соединятся между собой два тела. Это позволит заметно ускорить процесс синтеза и разработки новых лекарственных препаратов.

По словам исследователей, чтобы разработать успешное синтетическое антитело, ученые должны подобрать правильный белковый комплекс. Обученная специалистами MIT нейросеть Equidock может предсказывать процесс связи белков в 80-500 раз быстрее, чем актуальные программные методы. Кроме помощм в разработке медицинских препаратов искусственный интеллект (ИИ) позволит изучить связанные с взаимодействием белков биологические процессы, такие как репликация и восстановление ДНК.

Equidock фокусируется на стыковке твердого тела, которая происходит, когда два белка соединяются путем вращения или перемещения в трехмерном пространстве. Нейросеть идентифицирует атомы двух белков, которые с наибольшей вероятностью будут взаимодействовать и образовывать химические реакции.

Весной 2021 года ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) обучили нейросеть выявлять наличие коронавируса по рентгеновским снимкам. По словам специалистов, точность методики достигает 94,17 процента.