В Грузии прокомментировали признание Россией ДНР и ЛНР

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Она назвала это повторением сценария 2008 года, когда Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Ее цитирует РИА Новости.

«Грузия категорически осуждает "признание" Россией Донецкой и Луганской областей, это является повторением сценария, за которым последовала оккупация 20 процентов нашей территории​​​. Грузия поддерживает вас, президент 9Украины) Зеленский, и мы поддерживаем территориальную целостность и мир», — заявила Зурабишвили.

Грузинский лидер также выразила поддержку Украине.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

До этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

15 февраля депутаты Госдумы в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Ситуация в Донбассе резко обострилась 17 февраля. Республики и Киев обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях перемирия. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация и организована массовая эвакуация жителей в Россию. По оценкам Кремля, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума.