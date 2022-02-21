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Назван способ обеспечить квартирой каждого гражданина России

Депутат Ресин заявил, что в России нужно строить по 120 миллионов «квадратов» жилья в год

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в середине XX века поставил задачу обеспечить отдельной квартирой каждого гражданина страны, напомнил в интервью «Российской газете» депутат Госдумы Владимир Ресин. По его словам, в настоящее время появилась реальная возможность достичь этой цели.

«Сейчас, на мой взгляд, появилась возможность достичь этой цели, если будем строить по 120 миллионов квадратных метров в год, как ставит задачу Владимир Владимирович Путин», — заявил Ресин. Он назвал «секрет успеха команды стройкомплекса страны» — он состоит в том, что жильем чиновники занимаются комплексно: развивают промышленность стройматериалов и улучшают способы домостроительства, делают ставку на более рациональные проекты, расширяют категории строящегося жилья.

Стройкомплекс, по словам депутата, делает все для того, чтобы жилье было доступным для россиян. «Начало снова развиваться и кооперативное жилье, как когда-то, когда люди в накопительной форме вносили деньги и строили себе квартиры. Почему бы и нет? Методов [обеспечения жильем] много», — указал Ресин.

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Нина Ташевская
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