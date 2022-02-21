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Козак заявил о ненужности Донбасса Украине

Замглавы администрации президента России Козак заявил о ненужности Донбасса Украине

Фото: Доминик Бутен / РИА Новости

Донбасс не нужен ни Украине, ни его западным партнерам, заявил во время заседания Совета безопасности России замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Об этом сообщает ТАСС.

«Делается все для того, чтобы заморозить этот конфликт», — отметил он.

По его словам, украинские власти держат в секрете, каким они видят статус Донбасса.

Открывая заседание Совбеза, президент России Владимир Путин сообщил, что решил обсудить обращение глав ДНР и ЛНР о признании независимости республик и обращение Госдумы по этому поводу.

Ранее Путин подчеркнул, что действия Киева указывают на его нежелание выполнять Минские соглашения.

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Варвара Кошечкина
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