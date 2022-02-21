Зеленского заподозрили в желании добиться признания ДНР и ЛНР Россией

В офисе президента Украины Владимира Зеленского считают «хорошим вариантом» признание Россией ДНР и ЛНР. Об этом пишет «Страна.ua».

Поясняется, что после такого шага Москвы Киев сможет объявить об отсутствии необходимости выполнять «столь нелюбимые» Минские соглашения. Источник издания заподозрил, что именно поэтому сейчас Киев не идет на прямые переговоры с самопровозглашенными республиками Донбасса и внесение изменений в Конституцию, прописанные в договоренностях. «Наоборот, есть желание тянуть процесс до тех пор, пока Россия не признает ДНР и ЛНР и проблема, таким образом, решится сама собой», — резюмирует портал.

20 февраля в Кремле прямо указали на нежелание украинского президента исполнять Минские соглашения. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в частности, отметил, что Зеленский не садится за стол переговоров с руководством непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). При этом Зеленский заявлял, что Киев выступает за мирный процесс и немедленный созыв заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.