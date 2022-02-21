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В Луганской области из-за обстрелов взорвалась АЗС

На Украине сообщили, что в Луганской области взорвалась автозаправочная станция

Фото: Telegram-канал «Pravda Gerashchenko»

В городе Счастье Луганской области, который находится под контролем Киева, из-за обстрелов взорвалась автозаправочная станция (АЗС). Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«В результате обстрела боевиками с оккупированных территорий загорелась и взорвалась АЗС», — заявил Геращенко.

Обстановка в Донбассе резко обострилась 17 февраля. Стороны обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях перемирия. Так, власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что число обстрелов со стороны увеличилось в восемь раз. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал сложившуюся ситуацию критической.

В непризнанных республиках была объявлена всеобщая мобилизация, а также массовая эвакуация мирных жителей в Россию.

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София Сарджвеладзе
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