Политолог объяснил предложение Макрона провести саммит США и России

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается набрать политические очки у своего электората в преддверии выборов. Так военный эксперт, политолог и директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов объяснил предложение лидера страны провести саммит вместе с коллегами из России и США. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Макрон предложил американскому коллеге Джо Байдену и российскому лидеру Владимиру Путину провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе.

Оба политика поддержали идею и приняли предложение Макрона встретиться во Франции. Также французский лидер предложил провести встречу со всеми заинтересованными сторонами.

Соответствующие вопросы для саммита президентов России и США подготовят министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече 24 февраля.

Исторические причины

«Франция имеет особое значение для России. Их связывают особые отношения. Даже во времена холодной войны Франция была дружественной для России страной, хотя, конечно, выполняла собственные экономические и стратегические задачи, но тем не менее», — высказался Коновалов.

Именно поэтому Макрон активно предлагает свою помощь в вопросах урегулирования отношений между США и Россией, считает политолог. «Сложилась определенная традиция в том, что французские лидеры выступают неким образом посредниками между коллективным Западом и Россией. Вспомните [бывшего президента Франции Николя] Саркози, который участвовал в разрешении осетинского кризиса», — отметил военный эксперт.

Кроме этого, Макрон пытается набрать политические очки у собственного электората. Коновалов указал на то, что у французского лидера на сегодняшний день не самый высокий рейтинг в стране. В преддверии президентских выборов Макрон старается поднять свои позиции, считает политолог. «У него не так много возможностей каким-то образом повысить свой рейтинг и с учетом всех остальных проблем: нехватки газа, коронавируса, внутренние социальные проблемы, раскол общества. А саммит — это отличный шанс», — подчеркнул Коновалов.

Ранее глава Франции заявил, что не готов объявить о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах, так как занят урегулированием мирового кризиса. Глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан объяснил, что отказ от участия в выборах связан с желанием французского лидера «вести переговоры как президент Франции, а не как кандидат на этот пост». Ле Дриан отметил, что «международная ситуация по-прежнему остается весьма опасной».