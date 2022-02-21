Кантемир Балагов призвал отменить решение о ликвидации «Мемориала»

Российский режиссер Кантемир Балагов обратился к Апелляционной коллегии с просьбой отменить решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом он написал в своем Instagram.

Балагов назвал приговор необоснованным и призвал позволить центру продолжить работу. «Я прошу Апелляционную коллегию отменить решение о ликвидации "Мемориала"», — написал он.

Режиссер также поделился воспоминаниями о прочтении «Колымских рассказов» Варлама Шаламова, которые ему рекомендовал наставник, народный артист России и режиссер Александр Сокуров. По словам Балагова, тогда тема репрессий потрясла его. «Я все это пишу, потому что считаю важным то, что делает "Мемориал" — помнить и знать историю каждого», — отметил он.

Ранее юристы правозащитного центра подали апелляцию на решение Мосгорсуда о его ликвидации. По их словам, санкция в виде ликвидации несоразмерна правонарушениям, которые были устранены еще до решения суда.

В Верховном суде объяснили ликвидацию «Мемориала» отсутствием публичности в вопросе финансирования организации, а также грубыми нарушениями закона о некоммерческих организациях.