Решение суда о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» обжаловали

Адвокаты подали апелляционные жалобы на решение Мосгорсуда о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом рассказал «Интерфаксу» в понедельник, 14 февраля, защитник Михаил Бирюков.

Он пояснил, что адвокаты в жалобе просят отменить решение Мосгорсуда в том числе в связи с несоразмерностью санкции в виде ликвидации.

По словам Бирюкова, правозащитная организация устранила все допущенные нарушения законодательства задолго до иска прокуратуры.

29 декабря 2021 года Мосгорсуд принял решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориала» по иску столичной прокуратуры.

5 февраля главу «Мемориала» Яна Рачинского вызывали в Следственной комитет России из-за поданной жалобы о реабилитации нацизма.

Общество «Ветераны России» пожаловались на «Мемориал» в Генеральную прокуратуру. По их данным, лица, включенные правозащитной организацией в список жертв политических репрессий в СССР, в действительности помогали нацистам. По решению Верховного суда организацию ликвидировали 28 декабря 2021 года.