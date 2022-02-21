Политолог объяснил участившееся общение Макрона с Путиным

На фоне обострения кризиса вокруг Украины политики вступили в борьбу за статус миротворца европейского масштаба, в которой активно принимает участие и президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом «Ленте.ру» рассказал глава политической экспертной группы Константин Калачев. Таким образом он объяснил участившееся общение Макрона с лидером России Владимиром Путиным.

За воскресенье, 20 февраля, французский президент дважды провел телефонный разговор с Путиным на фоне резкого обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, Макрон предложил российскому лидеру, а также главе США Джо Байдену провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе.

По словам эксперта, все политики, которым не удается добиться успеха внутри собственной страны, переносят внимание на внешний контур. «Все записались в миротворцы и психоаналитики. На сегодняшний день в поисках средней линии между политикой сдерживания и дипломатией западные политики все-таки склоняются к дипломатии, к тому, что надо понять, что в голове у Путина, разобраться и предложить то, что позволит и Путину быть счастливым, и Украину оставить, как она есть», — отметил Калачев.

Активное участие Макрона в переговорном процессе можно объяснить тем, что ему нужно поднимать свой рейтинг, так как во Франции в следующем году выборы, считает он. «Очевидно совершенно, что Макрон думает, что понимает русскую душу. Он, наверняка, читал [русских писателей Льва] Толстого, [Федора] Достоевского и прочих, и думает, что как психотерапевт может быть очень востребован как посредник между Западом и Востоком, между Россией и НАТО», — считает политолог.

Последние несколько месяцев западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины для подготовки военного наступления и угрожают Москве масштабными санкциями. Россия неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов, Путин называл заявления НАТО о готовящемся «вторжении» алармистскими.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. 20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума, а объявляемые на Западе даты о «вторжении» России на Украину на таком фоне грозят плохими последствиями.