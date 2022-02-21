Бывшего помощника российского прокурора осудят за продажу УДО

Бывшего помощника прокурора Приморского края осудят за продажу условно-досрочного освобождения (УДО) — россиянин пытался выручить 1,5 миллиона рублей за свои услуги. Следствие завершило расследование его дела и готово передать в суд. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 21 февраля, сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по Приморскому краю Аврора Римская.

По данным ведомства, расследование уголовных дел в отношении посредников продолжается, но уголовное дело в отношении бывшего помощника прокурора с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в июле 2021 года Дамир Ниязов, на тот момент еще действующий помощник прокурора, пообещал одному осужденному за мошенничество помочь с условно-досрочным освобождением (УДО). Ниязов запросил полтора миллиона рублей за свои услуги. Посредником выступили адвокат и бывший сотрудник прокуратуры: первый представлял интересы осужденного, второй — Ниязова.

Осуществить передачу денег адвокату не удалось, так как его задержали на месте преступления сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.