Путин назвал возможное принятие Украины в НАТО угрозой безопасности России

Президент РФ Владимир Путин назвал возможное принятие Украины в НАТО прямой угрозой безопасности России. Трансляция обращения президента ведется на телеканале «Россия 24».

По его словам, в 2008 году США настояли на решении, что Украина и Грузия станут членами НАТО. «Еще тогда многие понимали все риски, но были вынуждены смириться с волей старшего брата. Из западных столиц мы получаем сигналы, что этого не произойдет "завтра". Ну, не завтра, так послезавтра, что это меняет?» — отметил глава государства.

Ранее Путин заявил, что президент США Джо Байден обещал рассмотреть возможность введения моратория на вхождение Украины в состав НАТО.

Также в феврале пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут оказывать давление на Украину и другие страны по поводу вступления в альянсы. По ее словам, у каждой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность.

