Коллеги Валерия Николаева раскрыли подробности нервного срыва артиста

Коллеги российского актера Валерия Николаева раскрыли подробности его нервного срыва. О том, что артист мог сорваться из-за кредита на машину, они заявили в беседе с KP.RU.

По словам сослуживцев Николаева по актерскому цеху, перед задержанием полицией и госпитализацией в психиатрическую больницу 56-летний артист взял кредит и купил дорогой автомобиль. По суду у него еще не кончился срок лишения водительских прав, однако мужчина был арестован сотрудниками правоохранительных органов за вождением данной машины в состоянии опьянения.

14 февраля сообщалось, что Николаева доставили из спецприемника полиции в психиатрическую больницу. Врачи диагностировали у него биполярное расстройство. Отмечается, что, находясь в спецприемнике, он начал вести себя неадекватно. Николаев заявлял, что сокамерник облил его кипятком, однако на теле артиста не нашли никаких повреждений.

56-летний Валерий Николаев известен по таким фильмам и сериалам, как «Настя», «Терминал», «Ширли-мырли», «Поворот», «Обучаю игре на гитаре», «Ведьма» и «Родина ждет».