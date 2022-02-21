Раскрыт возраст безвозвратного старения мозга

Специалисты из Института психологии Гейдельбергского университета в Германии раскрыли возраст безвозвратного старения головного мозга человека. Выводы исследования опубликованы в журнале Nature Human Behavior.

Ученые выявили, что когнитивные способности не связаны со скоростью реакции, которая начинает замедляться еще в 20 лет. Для этого они провели онлайн тестирование более 1,2 миллиона человек. В ходе эксперимента они просили людей классифицировать слова и изображения, которые появлялись на экране, нажимая правильную клавишу.

Специалисты пришли к выводам, что более медленные ответы были вызваны тем, что с возрастом люди становятся более вдумчивыми и осторожными, то есть стараются избегать ошибок. Кроме того, с течением времени замедляются двигательные процессы, к которым относится, например, скорость нажатия на клавиши. Таким образом, исследователи заключили, что умственные способности не снижаются вплоть до 60 лет.

Авторы научной работы считают, что эти выводы предоставляют новую важную информацию для дальнейшего понимания возрастных изменений в когнитивных способностях мозга. В предыдущих исследованиях замедленность реакции обычно интерпретировалось как ослабление умственной деятельности.

В декабре 2021 года американские ученые из Университета Дьюка обнаружили, что занятия музыкой или изучение языков могут уберечь от развития нейропатологий в мозге стареющего человека.