Занятие музыкой связали с замедленным старением мозга

Ученые Университета Дьюка в США показали, что занятия музыкой или изучение языков помогают создать когнитивный резерв, что связано со снижением риска развития нейропатологий в мозге стареющего человека. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Brain Sciences.

Специалисты проанализировали белое вещество с помощью диффузионно-тензорной визуализации. Этот подход позволяет получить информацию о связях между различными отделами головного мозга и целостности проводящих путей, таких как пучки нервных волокон. Обычно нормальное старение приводит к снижению целостности белого вещества, однако сложная сенсомоторная деятельность (например, владение несколькими языками или занятие музыкой) может замедлить и даже обратить вспять этот процесс.

Нейробиологи провели сканирование мозга восьми музыкантам в возрасте 20-67 лет, которые практиковались в среднем три часа в день. Это позволило рассчитать фракционную анизотропию (ФА) — величину, которая характеризует количество и ориентацию проводящих трактов белого вещества головного мозга. Высокое значение ФА соответствует высокому когнитивному резерву мозга, однако с возрастом оно снижается, что было показано для людей, не занимающихся музыкой. Однако в случае с музыкантами целостность проводящих путей не только не уменьшалась, но, наоборот, увеличивалась в обоих полушариях.

Предыдущие исследования, сосредоточенные на структурных и функциональных изменениях человеческого мозга, также показали, что билингвизм и развитие музыкальных способностей способны замедлить старение и ухудшение когнитивных функций.