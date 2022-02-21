В России усомнились в вводе Западом превентивных санкций

Политолог Малек Дудаков в разговоре с «Лентой.ру» допустил попытки Запада уличить Россию в переходе украинской границы и в бомбежках в ответ на произведенные по территории РФ, ради ввода пакета санкций. Тем не менее он усомнился в вводе превентивных санкций, на которых настаивает президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поспорил с лидером одной из ведущих стран мира о санкционной политике. Украинский лидер призывал собеседника незамедлительно ввести ограничения против России.

«Сомневаюсь, что Запад на это пойдет»

«В американском конгрессе сейчас, действительно, заслушивается пакет санкций в отношении России, и он может быть принят, — сказал Дудаков. — Но это, скорее, дает президенту США Джо Байдену право их ввести. То есть делать это он не обязан. Европа же, вероятно, пойдет в фарватере США, но с некоторой задержкой, то есть инициатором санкций не будет никогда, поскольку сама слишком зависима от России в экономическом плане».

Политолог считает, что западные партнеры не захотят провоцировать Россию вводом превентивных санкций, а потому едва ли пойдут на такой шаг. Однако эксперт не исключил искусственного создания поводов для «наказания» страны.

«Россию могут попытаться уличить в том, что она перешла границу Украины, ответила на бомбежки своей территории, которые мы наблюдаем уже несколько дней. Это, действительно, может стать основанием для санкций. Тем не менее сомневаюсь в том, что Запад на это пойдет», — заключил Дудаков.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступления в регионе.