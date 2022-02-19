Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский поспорил с лидером ведущей страны из-за санкций против России

Президент Украины Зеленский призвал ввести санкции против России без начала агрессии

Фото: Michael Probst / AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поспорил с лидером одной из ведущих стран мира о санкционной политике. Украинский лидер призывал собеседника незамедлительно ввести ограничения против России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам говорят, что у вас есть несколько дней и начнется война. Я говорю, ок, примените сегодня санкции. Мне говорят, мы применим санкции, если будет война. Я говорю, ок, но вы мне говорите, что 100% война будет через несколько дней. Чего вы ждете? Нам не нужны ваши санкции после того, как начнется бомбардировка, как будут стрелять по нашей стране», — привело агентство слова Зеленского.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что подготовленный странами Запада пакет санкций может быть введен и без «вторжения» России на Украину. Сейчас в Европе готовятся к разным сценариям развития ситуации.

Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх рассказал, что новые антироссийские ограничения не затронут экспорт энергоносителей. Он пригрозил, что при введении санкций Россия столкнется с оттоком капитала, всплеском инфляции и давлением на рубль.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дамир Матюхин
Обсудить
Последние новости
Задержанный украинский разведчик рассказал о планах Киева захватить Донбасс
Зеленский увидел провокацию во взрывах снарядов в Ростовской области
Дочь Кадырова получила должность в секретариате главы Чечни
Жителям Подмосковья предложили выдавать отпугиватели от бездомных собак
CAS вынес решение о награждении призеров командного турнира фигуристов на Играх
В ЛНР сообщили о взрыве найденной на пути следования беженцев мины
Женщина погибла при спуске с горы Бештау
Вандалы разрушили снежные скульптуры сказочных персонажей в Подмосковье
Еще одна европейская страна призвала своих граждан покинуть Украину
В центре Донецка заминировали отели
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.