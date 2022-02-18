США предрекли России становление изгоем в случае вторжения на Украину

Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх предрек России становление изгоем в случае вторжения на Украину. Его слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что США и их союзники сходятся во мнениях относительно пакета финансовых санкций, который они готовят против России.

«Если Россия вторгнется на Украину, она станет парией для международного сообщества. Она будет изолирована от глобальных финансовых рынков, лишена доступа к сложным технологиям», — сказал замдиректора совета.

По его словам, страна столкнется с оттоком капитала, растущим давлением на ее валюту, всплеском инфляции, более высокой стоимостью заимствований, а также экономическим сжатием и эрозией производительного потенциала. Также Сингх добавил, что при указанных условиях Россия станет более зависимой от стран, которые не в состоянии компенсировать ее потери. «Это будет стратегическим поражением для России», — заключил он.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза рассматривают возможность исключения энергетического сектора из возможного пакета санкций против России, которые могут быть введены в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Инициатором обсуждений стал итальянский премьер-министр Марио Драги.

