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В Совфеде заявили о потере Украиной «информационной неприкасаемости»

Сенатор Пушков: репортажи французского телеканала TF-1 подтверждают обстрелы в Донбассе

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил о потере Украиной «информационной неприкасаемости», так как репортажи французского телеканала TF-1 подтверждают наличие жертв в Донбассе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Показательная информация: ведущий французский телеканал TF-1 ведет репортажи из Донбасса», — высказался сенатор. Он отметил, что из репортажей телеканала следует, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают город.

Политик назвал «пургой» слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что люди «в отчаянии взрывают самих себя», и подчеркнул, что в результате обстрела действительно были жертвы. «Во Франции Украина очень медленно, но все же начинает утрачивать информационную неприкасаемость», — заявил Пушков.

Ранее Зеленский назвал провокацией попадание реактивных снарядов со стороны Украины на территорию Ростовской области Российской Федерации. Он заявил, что эти факты — чистая ложь, а от попадания снарядов никто не пострадал.

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Непризнанные республики (ДНР и ЛНР) и Украина обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. На Украине опровергают сообщения о наступлении в Донбассе, заявляя о приверженности дипломатическому урегулированию. Мирное население ДНР и ЛНР эвакуируют в Россию.

Асель Минбаева
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