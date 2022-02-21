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Женщина прожила 12 лет в разводе с мужем и не знала об этом

Жена узнала о разводе с мужем спустя 12 лет

Фото: VGstockstudio / Shutterstock.com

Мужчина тайно развелся с женой, о чем она узнала только 12 лет спустя. Об этом сообщает Daily Mail.

Жители Великобритании Рапчал и Кевал Рандхава поженились в 1978 году в городе Слау, графство Беркшир, и прожили вместе 31 год. В 2009-м супруги разошлись, однако поддерживали отношения и вместе участвовали в семейных мероприятиях. До женщины доходили слухи, что у ее мужа появилась новая избранница и ребенок, но она не придавала этому значения, так как на развод мужчина не подавал.

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Однако в начале 2022 года выяснилось, что Рандхава уже 12 лет находится в разводе с мужем, а он женился на своей любовнице еще в 2011 году. После начала расследования выяснилось, что заявление о разводе было подано в 2010 году и на нем стояла поддельная подпись женщины. Суд постановил признать постановление о разводе недействительным, и восстановить брак между бывшими супругами, так как подпись под документом была поддельной, и Рандхава ничего не знала о бракоразводном процессе.

Ранее сообщалось, что в Ираке был зафиксирован самый быстрый развод 2022 года. Мужчина расторг брак со своей избранницей прямо во время свадьбы.

Никита Савин
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