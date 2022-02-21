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Созданы способные к быстрой регенерации материалы

Ученые создали материал для искусственной кожи

Фото: University of Cambridge

Специалисты Кембриджского университета (Великобритания) рассказали о создании материала, который может идеально подойти при разработке искусственной кожи и роборук. Исследование было опубликовано в журнале NPG Asia Materials.

Исследователи разработали самовосстанавливающиеся, биоразлагаемые, напечатанные на 3D-принтере материалы, которые могут быть полезны в мягкой робототехнике. Ученые видят перспективы желеобразных материалов при создании искусственной кожи и роботизированных конечностей.

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«Включение мягких датчиков в робототехнику позволяет нам получать от них гораздо больше информации, например, как напряжение мышц позволяет мозгу получать информацию о состоянии наших тел», — отметил автор статьи Дэвид Хардман (David Hardman). Новые материалы с помощью сенсоров способны обнаружить повреждения и приступить к быстрой регенерации. Процесс происходит без вмешательства специалистов и при комнатной температуре. Ранние версии материала необходимо было нагревать для запуска процесса самовосстановления.

Специалисты добились нужного результата, когда отказались от углеродных чернил в пользу сенсоров, содержащих хлорид натрия. Так как соль растворима в наполненном водой гидрогеле, она обеспечивает равномерный канал для ионной проводимости. Добавление соли также повысило эластичность материала в три раза.

Самовосстанавливающиеся материалы очень дешевые, так как их можно легко изготовить с помощью технологии 3D-печати. Новые материалы на основе гидрогеля можно применять при создании искусственной кожи и роботизированных конечностей.

Ранее специалисты Университета в Дублине (RCSI) рассказали, что богатая тромбоцитами плазма, созданная с помощью 3D-репликатора, ускорила заживление тяжелых ран. Восстановление от ран было зафиксировано за одну хирургическую процедуру.

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Андрей Ставицкий
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