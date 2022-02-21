Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Дарья Касаткина
2:1
Завершен
Айла Томлянович
Доха (ж)
Кальяри
0:0
1-й тайм
live
Наполи
Италия - Серия А|26-й тур
Болонья
Сегодня
23:00 (Мск)
Специя
Италия - Серия А|26-й тур
Сельта
Сегодня
23:00 (Мск)
Леванте
Испания - Примера|25-й тур
Калгари Флэймз
Завтра
00:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Чемпион Олимпиады-1980 умер от коронавируса

Олимпийский чемпион Игр 1980 года Александр Сидоренко умер в 61 год от коронавируса

Фото: Public domain

Олимпийский чемпион Игр 1980 года в Москве Александр Сидоренко умер в возрасте 61 года. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации плавания.

Причиной смерти Сидоренко стала коронавирусная инфекция. В федерации плавания выразили соболезнования родным и близким чемпиона.

Сидоренко завоевал золото Олимпиады-1980 на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Он также становился чемпионом мира и Европы на дистанции 200 метром комплексным плаванием. Ему принадлежал мировой рекорд на этой дистанции. В 1979 году Сидоренко был признан лучшим пловцом СССР.

24 января олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Сильвестер Чоллань умер в возрасте 51 года. Спортсмен заразился коронавирусом и несколько недель находился в больнице.

Анастасия Борисова
Комментарии отключены
Последние новости
Путин собрался подписать указ о признании независимости ДНР и ЛНР
Раскрыты подробности разговора Путина с Макроном и Шольцем
Боррель обвинил Россию в создании «самой большой угрозы безопасности Европы»
Украина заявила об отсутствии планов возвращать Крым или Донбасс силовым путем
Эстония призвала ЕС наказать Россию санкциями
Главврач брянской больницы попался на взятке за контракты поставок медпрепаратов
Путин провел переговоры с главами Германии и Франции
В ЕС призвали Россию не признавать ДНР и ЛНР
В Госдуме объяснили порядок работы парламента в случае признания ДНР и ЛНР
Женщина раскрыла единственный правильный метод применения сухого шампуня
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.