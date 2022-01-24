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Олимпийский чемпион умер в возрасте 51 года после заражения коронавирусом

Венгерский гимнаст Чоллань умер в возрасте 51 года после заражения коронавирусом

Фото: Csollány Szilveszter / Reuters

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Сильвестер Чоллань умер в возрасте 51 года. Об этом сообщается на сайте Венгерского олимпийского комитета.

Спортсмен был заражен коронавирусом и несколько недель находился в больнице. Венгра подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. «Вся страна болела за чемпиона. Мы знали, что он ведет более серьезную битву, чем Олимпиада, но мы верили в него», — говорится в сообщении организации.

Чоллань завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2000 в Сиднее в упражнениях на кольцах. Кроме того, на его счету серебро Игр-1996 в Атланте и золото чемпионата мира-2002 в этой же дисциплине.

23 января умерла олимпийская чемпионка по стрельбе из лука Кетеван Лосаберидзе. Спортсменке было 72 года.

Алексей Гусев
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