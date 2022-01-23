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Умерла олимпийская чемпионка в составе сборной СССР

Умерла олимпийская чемпионка по стрельбе из лука Кетеван Лосаберидзе, ей было 72 года

Фото: РИА Новости

Олимпийская чемпионка по стрельбе из лука Кетеван Лосаберидзе скончалась в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Грузии.

В организации выразили соболезнования родным и близким спортсменки. Причины смерти лучницы не уточняются.

Лосаберидзе в составе сборной СССР завоевала золотую медаль на Олимпиаде 1980 года в Москве. Она также дважды становилась чемпионкой мира и четыре раза побеждала на первенствах Европы.

После окончания карьеры спортсменка работала преподавателем на кафедре математики в Тбилисском государственном университете. С 2002-го по 2005 год Лосаберидзе возглавляла Федерацию стрельбы из лука Грузии.

11 января стало известно о смерти двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Анатолия Алябьева. Спортсмену было 70 лет.

Алексей Гусев
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