Названа причина смерти двукратного олимпийского чемпиона Алябьева

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал причину смерти своего коллеги Анатолия Алябьева. Его слова приводит РИА Новости.

Васильев заявил, что Алябьев умер от коронавируса, хотя долгое время думал, что у него простуда. «Анатолий сначала лежал дома, но потом его отправили в сельскую больницу. А надо было сразу везти его в город. Только когда почувствовали, что все плохо, его повезли в городскую реанимацию, но там его не спасли», — добавил он.

О смерти Алябьева стало известно 11 января. Ему было 70 лет.

Биатлонист завоевал две золотые медали на зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде. Спортсмен победил в эстафете и индивидуальной гонке. Кроме того, на тех же соревнованиях Алябьев взял бронзу в спринте. После окончания карьеры спортсмен стал тренером, он также был членом Союза биатлонистов России.